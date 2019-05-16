Президент ответил на вопрос псковской журналистки на медиафоруме ОНФ

16 Май 18:22 2019-05-16T21:36:23+03:00

Он также прокомментировал критику в адрес главы Роскомнадзора Александра Жарова по вопросу о маркировке зрелищных мероприятий

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Президент РФ Владимир Путин считает, что система возрастной маркировки развлекательных передач и информационной продукции должна отвечать здравому смыслу. Как стало известно "Комсомольской правде - Псков", президент сделал это заявление, комментируя выступление врио главного редактора "Псковской правды" Юлии Шариповой.

Представитель издания посетовала, что изданию постоянно приходится отвечать в суде по искам Роскомнадзора за нарушения возрастной маркировки при публикации афиш массовых развлекательных мероприятий. Юлия Шарипова в связи с этим предложила изменить законодательство, чтобы оставить только маркировку 18+.

Также глава государства прокомментировал критику журналистки в адрес главы Роскомнадзора Александра Жарова по данному вопросу. "Жаров, конечно, здесь не при чем, он просто исполняет принятые решения, он же их не принимает", - сказал Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU