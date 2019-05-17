2019-05-17T10:52:55+03:00
Политика

Губернатор Михаил Ведерников предложил присвоить Псковской области статус приоритетной для переселения соотечественников

Это предложение прозвучало на встрече главы региона с заместителем руководителя Администрации президента России Магомедсаламом Магомедовым
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Губернатор Михаил Ведерников предложил присвоить Псковской области статус приоритетной для переселения соотечественников. Фото: АПОГубернатор Михаил Ведерников предложил присвоить Псковской области статус приоритетной для переселения соотечественников. Фото: АПО
Изменить размер текста:

Губернатор Михаил Ведерников предложил присвоить Псковской области статус приоритетной для переселения соотечественников. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, эту об этой инициативе глава региона рассказал в рамках встречи с заместителем руководителя Администрации президента России Магомедсаламом Магомедовым.

По мнению губернатора, получению Псковской области данного статуса способствует два фактора — географическое положение на границе с тремя государствами, а также необходимость привлечения в регион востребованных и опытных специалистов в сфере здравоохранения и образования.

Магомедсалам Магомедов предложение Михаила Ведерникова поддержал и рекомендовал губернатору направить соответствующее письмо в его адрес с целью последующего обращения в Правительство РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Великих Луках мужчину осудили за убийство своей сожительницы по неосторожности
Трое псковичей примут участие в ралли «Пушкинские Горы—2019»
В Великолукском районе на участке дороги Полибино — Ильино начался ремонт асфальтового покрытия
Житель Пскова попадет на скамью подсудимых за попытку дачи взятки
Президент ответил на вопрос псковской журналистки на медиафоруме ОНФ
На стройплощадке Дновской школы № 50 начались работы по благоустройству территории
Директор завода «Титан-Полимер»: Наш завод не несет угрозы эстонской экологии
Для 90 процентов детей-сирот Псковской области нашли новые семьи
Чрезвычайный противопожарный режим в Псковской области отменен
Великолукская налоговая служба внесла в бюджет около 1,3 миллиардов рублей
Губернатор Псковской области: От успешности национальной политики зависит стабильность во всей стране
Стратегию укрепления межнациональных отношений обсудят на открывшемся в Пскове семинаре