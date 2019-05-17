СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-17T10:52:55+03:00

Это предложение прозвучало на встрече главы региона с заместителем руководителя Администрации президента России Магомедсаламом Магомедовым

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Губернатор Михаил Ведерников предложил присвоить Псковской области статус приоритетной для переселения соотечественников. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, эту об этой инициативе глава региона рассказал в рамках встречи с заместителем руководителя Администрации президента России Магомедсаламом Магомедовым.

По мнению губернатора, получению Псковской области данного статуса способствует два фактора — географическое положение на границе с тремя государствами, а также необходимость привлечения в регион востребованных и опытных специалистов в сфере здравоохранения и образования.

Магомедсалам Магомедов предложение Михаила Ведерникова поддержал и рекомендовал губернатору направить соответствующее письмо в его адрес с целью последующего обращения в Правительство РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU