СЕГОДНЯ 11:02 2019-05-17T11:02:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Великолукском районе на участке дороги Полибино — Ильино начался ремонт асфальтового покрытия. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, общая протяженность участка, который подвергнется ремонту — почти два с половиной километра.

Ремонт выполняет подрядная организация ООО «ДЭП №279». На данный момент полным ходом идут работы по фрезерованию покрытия проезжей части и восстановление кюветов.

КОНКРЕТНО

Более тысячи километров дорог Псковской области планируется привести в порядок до 2024 года. Об этом на заседании ассоциации «Совет муниципальных образований Псковский области» сообщил председатель областного комитета по транспорту Борис Елкин. Он также выразил надежду, что пятилетний план работ удастся выполнить в более сжатые сроки - за 3-4 года. Было отмечено, что ремонт затронет части региональных дорог практически во всех районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU