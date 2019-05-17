Трое псковичей примут участие в ралли «Пушкинские Горы—2019»

СЕГОДНЯ 12:12 2019-05-17T12:17:11+03:00

Всего на данный момент заявки подали 29 экипажей

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Три представителя Псковской области примут участие в ралли «Пушкинские Горы — 2019». Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в Федерации автоспорта Псковской области, всего на данный момент заявились 29 экипажей из Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска, Минска , Комсомольска-на-Амуре, и Краснодарского края.

Псковскую область будут представлять Юлия Пащинская, Сергей Алексеев и Анжелика Соломенник. Полный список участников со стартовыми номерами опубликуют на сайте Федерации автоспорта Псковской области 20 мая.

Ралли состоится 25 мая. В 10:00 на трассу с центральной площади Новоржева уйдёт первая машина. Финиш первого экипажа намечен на 19:15. Общая протяженность трассы составляет порядка 352 километров, из них около 122 километров – особо опасные скоростные участки.

Гонка имеет также статус второго этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского».

ИСТОЧНИК KP.RU