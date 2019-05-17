2019-05-17T13:26:15+03:00
Происшествия

В Великих Луках мужчину осудили за убийство своей сожительницы по неосторожности

Ближайшие 8 лет он проведет в колонии строгого режима
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Великих Луках мужчину осудили за убийство своей сожительницы по неосторожностиВ Великих Луках мужчину осудили за убийство своей сожительницы по неосторожностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Великих Луках суд вынес приговор местному 45-летнему жителю, по неосторожности убившему свою сожительницу. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, убийство произошло в середине февраля 2019 года.

Осужденный и его сожительница находились у себя дома в деревне Лычево Великолукского района и пили спиртное. Во время застолья между ними на почве ревности возник конфликт. Мужчина потерял над собой контроль и принялся избивать сожительницу. Он нанес около 23 ударов ногами и руками по голове и по верхней части туловища. От полученных травм женщина вскоре скончалась. Медики придти ей на помощь не успели, поскольку осужденный вызвал их слишком поздно.

С учетом всех обстоятельств, а также проанализировав биографию мужчины, суд вынес приговор — 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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