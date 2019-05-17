2019-05-17T15:20:39+03:00
Общество

На ремонт спортзалов Псковской области за 3 года выделено 166 миллионов рублей

Еще на 14 миллионов рублей закуплен спортивный инвентарь
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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На ремонт спортзалов Псковской области за 3 года выделено 166 миллионов рублейНа ремонт спортзалов Псковской области за 3 года выделено 166 миллионов рублейФото: Анастасия ОСИПОВА
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На ремонт спортзалов Псковской области за 3 года выделено 166 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на покупку спортивного инвентаря дополнительно выделено 14 миллионов рублей.

Данными цифрами поделился первый заместитель председателя комитета по образованию региона Геннадий Барышников на заседании межведомственной комиссии при администрации Псковской области по профилактике правонарушений. Он также рассказал о том, что в регионе насчитывается около 3 тысяч 300 кружков и спортивных секций для детей. Также существуют свыше 200 различных организаций, которые занимаются патриотическим воспитанием молодежи, в них задействованы более 30 тысяч обучающихся. Так, в регионе числится 2 тысячи 431 юнармеец.

Кроме того, летних оздоровительных лагерях отдохнули 226 детей, состоящих на профилактическом учете. 90 процентов детей этой категории вовлечены в различного вида кружки, секции патриотические клубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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