Михаил Ведерников предложил финалисту конкурса «Лидер года» работу в администрации Псковской области

СЕГОДНЯ 15:46 2019-05-17T15:46:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил финалисту конкурса «Лидер года» Виталию Рахманову работу в администрации региона. Как рассказали «Комсомольской Правде—Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, это первое предложение работы по итогам конкурса "Лидер года"..

Виталию Рахманову предложили занять должность первого заместителя начальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области. Предложение сделано с учетом направленности конкурсного проекта Виталия Рахманова, а также его богатого опыта, полученного на предыдущем месте работы. Ранее Виталий Рахманов работал руководителем по развитию интеграционных проектов одного из операторов мобильной связи.

Виталий Рахманов принял предложение главы Псковской области и поблагодарил его за оказанное доверие.

ИСТОЧНИК KP.RU