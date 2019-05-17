2019-05-17T15:46:46+03:00
Политика

Михаил Ведерников предложил финалисту конкурса «Лидер года» работу в администрации Псковской области

Виталию Рахманову предложили должность первого заместителя начальника Управления цифрового развития и связи администрации региона
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Михаил Ведерников предложил финалисту конкурса «Лидер года» работу в администрации Псковской области. Фото: АПОМихаил Ведерников предложил финалисту конкурса «Лидер года» работу в администрации Псковской области. Фото: АПО
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил финалисту конкурса «Лидер года» Виталию Рахманову работу в администрации региона. Как рассказали «Комсомольской Правде—Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, это первое предложение работы по итогам конкурса "Лидер года"..

Виталию Рахманову предложили занять должность первого заместителя начальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области. Предложение сделано с учетом направленности конкурсного проекта Виталия Рахманова, а также его богатого опыта, полученного на предыдущем месте работы. Ранее Виталий Рахманов работал руководителем по развитию интеграционных проектов одного из операторов мобильной связи.

Виталий Рахманов принял предложение главы Псковской области и поблагодарил его за оказанное доверие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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