Сотрудники ФСБ совместно с полицией проверяют информацию о минировании зданий в Псковской области

СЕГОДНЯ 16:06 2019-05-17T16:07:03+03:00

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В Псковской области сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проверяют информацию о возможном минировании нескольких зданий в регионе. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на данный момент проводится полный комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий по проверке достоверности поступившей информации.

Правоохранительные органы убедительно просят граждан сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем. Каждое сообщение о минировании отрабатывается в соответствии с установленным порядком, проводится проверка зданий, эвакуация людей. Пока ни одно поступившее сообщение не подтвердилось.

КСТАТИ

За заведомо ложные сообщения о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей или иных общественно опасных последствий, гражданину грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей , либо ограничение свободы на срок до 3-х лет, либо принудительные работы на срок от 2 до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU