Сотрудники ФСБ совместно с полицией проверяют информацию о минировании зданий в Псковской области
В Псковской области сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проверяют информацию о возможном минировании нескольких зданий в регионе. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на данный момент проводится полный комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий по проверке достоверности поступившей информации.
Правоохранительные органы убедительно просят граждан сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем. Каждое сообщение о минировании отрабатывается в соответствии с установленным порядком, проводится проверка зданий, эвакуация людей. Пока ни одно поступившее сообщение не подтвердилось.
КСТАТИ
За заведомо ложные сообщения о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей или иных общественно опасных последствий, гражданину грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей , либо ограничение свободы на срок до 3-х лет, либо принудительные работы на срок от 2 до 3 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU