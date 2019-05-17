СЕГОДНЯ 17:36 2019-05-17T17:36:26+03:00

Турнир состоится на стадионе «747» 18 и 19 мая

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В Пскове пройдет областной этап международного футбольного фестиваля «Локобол-2019-РЖД». Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, соревнования пройдут на стадионе «747» 18 и 19 мая.

В турнире будут сражаться 17 детских футбольных команд из Пскова, Великих Лук, Дно, Дедовичей, Пушкинских Гор, Себежа и Острова. Команды разделят на 4 группы.

Церемония открытия состоится 18 мая, в 14:00. Финальный матч назначен на 13:05 19 мая. Завершатся соревнования церемонией награждения победителей. Сильнейшая команда Псковской области отправится на межрегиональный этап соревнований в Великом Новгороде.

КОНКРЕТНО

Фестиваль детских футбольных команд «Локобол-РЖД» — один из самых заметных и крупных проектов в современной истории детского футбола России. Он проходит более чем в 100 городах в 75 субъектах страны . В 2019 году фестиваль приурочен к 45-летию строительства БАМа.

ИСТОЧНИК KP.RU