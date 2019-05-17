Эксперты ЦПК: губернатор Псковской области Михаил Ведерников — энергичный функционер

СЕГОДНЯ 18:06 2019-05-17T18:06:29+03:00

Такой вывод сделан в новом докладе из серии политических портретов глав регионов новой волны

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Эксперты Центра политической конъюнктуры составили политический портрет губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Информация об этом размещена на интернет-сайте Выбор Народа.

Была дана оценка всем политическим действиям губернатора, включая его избирательную кампанию. Главу региона характеризуют как осторожного человека, не принимающего политические решения без должной подготовки. Также отмечено, что его часто можно видеть в неформальной обстановке, он открыт и свободно общается с избирателями.

Эксперты ЦПК подчеркнули, что за полтора года руководства одним из наиболее проблемных регионов России Михаил Ведерников сумел проявить навыки администрирования, продемонстрировал умение пользоваться современными средствами политической коммуникации, использовал хорошие связи на федеральном уровне. Его активность позволила привлечь в Псковскую область федеральные средства и сдвинуть с мертвой точки некоторые социально важные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU