Жилой дом, бесхозные постройки и автомобиль горели в Псковской области
Жилой дом горел в городе Пустошка на улице Пушкинской.
Как сообщили "Комсомольской правде -Псков" в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 2.12 18 мая.
Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники, пять человек.
Также пожар техногенного характера произошел в поселке Палкино, на улице Горная, дом 34.
В 10.45 17 мая поступило сообщение о возгорании автомобиля. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.
В 15.11 того же дня поступило сообщение о возгорании бесхозного строения в городе Печоры, на улице Заводская. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.
В 16.43 17 мая сообщили о возгорании в бесхозном строении. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.
Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU