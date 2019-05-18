Жилой дом, бесхозные постройки и автомобиль горели в Псковской области

СЕГОДНЯ 10:29 2019-05-18T10:29:13+03:00

За минувшие сутки пожарные выезжали по вызовам четыре раз

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Жилой дом горел в городе Пустошка на улице Пушкинской.

Как сообщили "Комсомольской правде -Псков" в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 2.12 18 мая.

Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники, пять человек.

Также пожар техногенного характера произошел в поселке Палкино, на улице Горная, дом 34.

В 10.45 17 мая поступило сообщение о возгорании автомобиля. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

В 15.11 того же дня поступило сообщение о возгорании бесхозного строения в городе Печоры, на улице Заводская. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

В 16.43 17 мая сообщили о возгорании в бесхозном строении. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU