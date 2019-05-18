Вероника Пугачева 14 лет из Псковского района нашлась в Тверской области
Местонахождение 14- летней Вероники Пугачевой установил ОМВД России по Псковской области.
Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по псковской области, семиклассница одной из псковских школ, проживающая в деревне Родина Псковского района, днем 8 мая этого года ушла из дома. И до сих пор ее местонахождение было неизвестно.
По поступившим сведениям, в результате предпринятых мер 14-летнюю Веронику Пугачеву обнаружили в Тверской области. С ней все в порядке. Родители об этом проинформированы.
Полиция выразила благодарность всем гражданам, которые оказывали содействие органам внутренних дел в розыске девочки.
ИСТОЧНИК KP.RU