Вероника Пугачева 14 лет из Псковского района нашлась в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:15 2019-05-18T11:15:11+03:00

Девочка жива и здорова, ее искали с 8 мая

Изменить размер текста: A A

Местонахождение 14- летней Вероники Пугачевой установил ОМВД России по Псковской области.

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по псковской области, семиклассница одной из псковских школ, проживающая в деревне Родина Псковского района, днем 8 мая этого года ушла из дома. И до сих пор ее местонахождение было неизвестно.

По поступившим сведениям, в результате предпринятых мер 14-летнюю Веронику Пугачеву обнаружили в Тверской области. С ней все в порядке. Родители об этом проинформированы.

Полиция выразила благодарность всем гражданам, которые оказывали содействие органам внутренних дел в розыске девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU