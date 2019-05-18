Более ста делегаций поучаствовали в международном гастрономическом форуме в Пскове

СЕГОДНЯ 17:03 2019-05-18T17:04:19+03:00

Форум «Вкус без границ» прошел в пятый раз. Фото: АПО

Ежегодный форум «Вкус без границ» прошел в пятый раз

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Пятый международный этногастрономический форум «Вкус без границ» объединил порядка 100 участников из России и Прибалтики. Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в форуме приняли участие представители органов власти, бизнес-сообщества, товаропроизводители и рестораторы.

В рамках мероприятия были организованы дискуссионные площадки, а также секции, посвященные обсуждению тенденций развития гастрономического туризма и особенностей региональной политики в продвижении товаров местных производителей на внешних рынках.

Особую популярность по традиции имели дегустационные площадки форума, где были представлены гастрономические товары и продукты местных фермеров.

Также участники форума посетили ряд фермерских хозяйств Печорского района. Такая форма деятельности позволила обменяться опытом работы и вживую познакомиться с организацией труда.

ИСТОЧНИК KP.RU