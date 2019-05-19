В Псковской области проведут выездные обследования ветеранов
В Псковской области организуют выездные обследования ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм глава региона Михаил Ведерников.
Он уточнил, что накануне прошла его встреча с главой объединенной поликлиники Пскова Галиной Неваленной. Обсуждались вопросы развития здравоохранения, в частности, доступности первичной медпомощи для пожилых и маломобильных людей, о привлечении молодых кадров для работы в больницах и поликлиниках области.
Одна из поднятых тем - организация выездных обследований. Медики приедут к ветеранам на дом, проведут осмотры, окажут необходимую первичную помощь.
- Со своей стороны расширяем меры поддержки специалистов и продолжаем укреплять материально-техническую базу медучреждений, - подчеркнул Михаил Ведерников.
Галина Неваленная возглавляет Псковскую объединенную поликлинику, преподает фельдшерам и медсестрам, активно участвует в общественной жизни региона.
ИСТОЧНИК KP.RU