2019-05-19T12:36:58+03:00
Общество

В Псковской области проведут выездные обследования ветеранов

По инициативе главы региона к адресной помощи участникам Великой Отечественной войны привлекут и медиков
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с руководителем Псковской объединенной поликлиники Галиной Неваленной, обсуждались вопросы развития здравоохранения в регионе.Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с руководителем Псковской объединенной поликлиники Галиной Неваленной, обсуждались вопросы развития здравоохранения в регионе.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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В Псковской области организуют выездные обследования ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм глава региона Михаил Ведерников.

Он уточнил, что накануне прошла его встреча с главой объединенной поликлиники Пскова Галиной Неваленной. Обсуждались вопросы развития здравоохранения, в частности, доступности первичной медпомощи для пожилых и маломобильных людей, о привлечении молодых кадров для работы в больницах и поликлиниках области.

Одна из поднятых тем - организация выездных обследований. Медики приедут к ветеранам на дом, проведут осмотры, окажут необходимую первичную помощь.

- Со своей стороны расширяем меры поддержки специалистов и продолжаем укреплять материально-техническую базу медучреждений, - подчеркнул Михаил Ведерников.

Галина Неваленная возглавляет Псковскую объединенную поликлинику, преподает фельдшерам и медсестрам, активно участвует в общественной жизни региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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