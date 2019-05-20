2019-05-20T15:43:32+03:00
Звезды

В Пскове пройдет исторический праздник «Довмонт Псковский»

Он состоится 2 июня на набережной реки Псковы с 12:00 до 18:00
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Пскове пройдет исторический праздник «Довмонт Псковский»В Пскове пройдет исторический праздник «Довмонт Псковский»
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В Пскове пройдет исторический праздник «Довмонт Псковский». Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в Молодежном центре города Пскова, мероприятие состоится на набережной реки Псковы от Псковского Кремля до улицы Милицейской и с 12:00 до 18:00.

Исторический праздник «Довмонт Псковский» носит имя псковского князя Довмонта-Тимофея. Готовящееся мероприятие пройдет в шестой раз. В этом году главная особенность праздника в том, что помимо военных подвигов князя, гости узнают историю семьи Довмонта, его жены Марии и сына Давида, дяди – Ярослава Тверского и других ближайших родственников.

Гости праздника смогут стать участниками бесплатной экскурсии «Быт, культура, традиции семейных отношений в средневековом Пскове» с посещением макета Псковского кремля в колокольне Троицкого собора,.

Всего готовится пять площадок: историческая (лагерь реконструкторов), ремесленная (торговые ряды), музыкальная (концерт псковских коллективов), зрелищная (интерактивы) и сытная (таверны с псковской кухней).

ИСТОЧНИК KP.RU

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