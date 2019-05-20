Многодетная семья из Псковского района по распоряжению губернатора получит 500 тысяч рублей на строительство дома
Многодетная семья Семеновых из Псковского района по распоряжению губернатора Михаила Ведерникова получит 500 тысяч рублей на продолжение строительства дома. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, Семёновы начали строительство в прошлом году, а пока живут впятером в Пскове с родителями.
В семье воспитывают троих детей. При этом часть денег уходит на то, чтобы раз в три месяца возить на лечение старшую дочь со сложным заболеванием – хрупкостью костей.
Семья обратилась за помощью к главе региона, чтобы власти помогли деньгами на монтаж отопления – не хватало 130 тысяч рублей. Однако глава региона решил выделить средства для того, чтобы семья полностью смогла закончить строительство дома.
Теперь Семёновы могут позволить провести в дом отопление и другие коммуникации, достроить первый этаж и поскорее переехать в новое жилье.
ИСТОЧНИК KP.RU