Многодетная семья из Псковского района по распоряжению губернатора получит 500 тысяч рублей на строительство дома

СЕГОДНЯ 17:04 2019-05-20T17:16:45+03:00

Многодетная семья Семеновых из Псковского района по распоряжению губернатора Михаила Ведерникова получит 500 тысяч рублей на продолжение строительства дома Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Семья Семеновых, в которой растят троих детей, не могла закончить строительство дома на собственные средства

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Многодетная семья Семеновых из Псковского района по распоряжению губернатора Михаила Ведерникова получит 500 тысяч рублей на продолжение строительства дома. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, Семёновы начали строительство в прошлом году, а пока живут впятером в Пскове с родителями.

В семье воспитывают троих детей. При этом часть денег уходит на то, чтобы раз в три месяца возить на лечение старшую дочь со сложным заболеванием – хрупкостью костей.

Семья обратилась за помощью к главе региона, чтобы власти помогли деньгами на монтаж отопления – не хватало 130 тысяч рублей. Однако глава региона решил выделить средства для того, чтобы семья полностью смогла закончить строительство дома.

Теперь Семёновы могут позволить провести в дом отопление и другие коммуникации, достроить первый этаж и поскорее переехать в новое жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU