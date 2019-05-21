2019-05-21T11:44:03+03:00
Общество

В Пскове планируют заменить автобусы городских маршрутов № 22 и №30 на более вместительные

На смену «Газели Next» придет «МАЗ-206»
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
В Пскове планируют заменить каркасные автобусы «Газель Next» на городских маршрутах № 22 и № 30 на более вместительные «МАЗ-206»В Пскове планируют заменить каркасные автобусы «Газель Next» на городских маршрутах № 22 и № 30 на более вместительные «МАЗ-206»Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В Пскове планируют заменить каркасные автобусы «Газель Next» на городских маршрутах № 22 и № 30 на более вместительные «МАЗ-206». Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс», на данный момент по улицам города передвигаются семь автомобилей, которые хотят заменить.

Автобусы «МАЗ-206» вмешают до 72 пассажиров. Автобус имеет 25 сидячих мест, а также низкий ровный пол, что позволит без проблем перемещаться на них людям с ограниченными возможностями здоровья и мамам с колясками. На городской маршрут № 30 хотят определить три «МАЗа», а на маршрут № 22 — четыре новые машины.

Сейчас данная инициатива находится на рассмотрении в Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Приобретение автобусов нслучится только в случае одобрения всех необходимых инстанций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Великолукский сурдлимпиец завоевал золотую и две серебряные награды Чемпионата России по велосипедному спорту
Иван Штылин обсудил злободневные вопросы с жителями Пустошкинского района
Многодетная семья из Псковского района по распоряжению губернатора получит 500 тысяч рублей на строительство дома
В Пскове пройдет исторический праздник «Довмонт Псковский»
Более 1,7 тысячи человек станут гостями международной научной конференции в Пскове
В Великих Луках поймали укравшего фотоаппарат и ключи от автомобиля местного жителя
В Пскове на всех маршрутах городских автобусов можно оплатить проезд банковской картой
В Пскове состоится прощание с профессором ПсковГУ Натальей Вершининой
Представители предприятия «Титан-Полимер» ответили на 12 вопросов от псковичей
В Пскове завершился городской турнир по дворовому футболу
В Псковской области проведут выездные обследования ветеранов
Более ста делегаций поучаствовали в международном гастрономическом форуме в Пскове
В Пскове пройдут молодежные мастер-классы «Поделись своим умением»
В Идрице идет ремонт дорожного полотна центральной улицы