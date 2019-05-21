В Пскове планируют заменить автобусы городских маршрутов № 22 и №30 на более вместительные

СЕГОДНЯ 11:44 2019-05-21T11:44:03+03:00

В Пскове планируют заменить каркасные автобусы «Газель Next» на городских маршрутах № 22 и № 30 на более вместительные «МАЗ-206» Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Пскове планируют заменить каркасные автобусы «Газель Next» на городских маршрутах № 22 и № 30 на более вместительные «МАЗ-206». Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс», на данный момент по улицам города передвигаются семь автомобилей, которые хотят заменить.

Автобусы «МАЗ-206» вмешают до 72 пассажиров. Автобус имеет 25 сидячих мест, а также низкий ровный пол, что позволит без проблем перемещаться на них людям с ограниченными возможностями здоровья и мамам с колясками. На городской маршрут № 30 хотят определить три «МАЗа», а на маршрут № 22 — четыре новые машины.

Сейчас данная инициатива находится на рассмотрении в Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Приобретение автобусов нслучится только в случае одобрения всех необходимых инстанций.

ИСТОЧНИК KP.RU