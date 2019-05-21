С острова Залита в Псковском озере регоператор вывез 50 кубометров мусора

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-21T12:13:29+03:00

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Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) -компания «Экопром» вывезла с острова Залита в Псковском озере около 50 кубометров твердых коммунальных отходов.

Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» директор компании Сергей Пайст, на острове было собрано несколько десятков мешков. Работы по вывозу мусора завершились к вечеру понедельника, 20 мая. В погрузке мешков, с собранными отходами, принимали участие 12 человек. Весь объем мусора вывозили три специализированные машины.

ИСТОЧНИК KP.RU