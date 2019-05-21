В Пскове дан старт Ганзейской международной научно-практической конференции

СЕГОДНЯ 13:22 2019-05-21T13:22:57+03:00

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В Пскове дан старт трехдневной международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем». Как рассказали «Комсомольской Правде - Псков», всего в качестве участников зарегистрировались более 1700 человек из 20 стран мира и 30 субъектов России.

Научно-практическая конференция проходит под флагом 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени. Она разделена на три основных блока: деловой, научный и молодежный. Студенты, преподаватели, ректоры учебных заведений, ученые примут участие в круглых столах, панельных дискуссиях, выставках, стратегических сессиях, мастер-классах, открытых лекциях известных спикеров. Всего пройдет более 30 мероприятий.

КОНКРЕТНО

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени состоятся в Пскове с 27 по 30 июня. Ожидается, что событие соберет более 1,6 тысяч участников из 88 городов 14 стран Европы. В рамках Ганзы-2019 гостям будет представлен инвестиционный и туристический потенциал Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU