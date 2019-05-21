Вера Емельянова поприветствовала участников Ганзейской международной научно-практической конференции в Пскове

СЕГОДНЯ 13:51 2019-05-21T13:51:51+03:00

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Заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова выступила с приветственной речью на открытии международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», которое прошло в Пскове. Как передает с церемонии открытия корреспондент «Комсомольской Правды — Псков», в своей речи Вера Емельянова рассказала основные цели начавшейся конференции.

- Мы рассчитываем получить не просто теоретически осмысленные предложения, но и практические предложения для сотрудничества университетов, развития региональной экономики, - сказала Вера Емельянова. - Наш регион имеет великолепный геополитический потенциал. Мы строим большие планы на конференцию и рассчитываем на конкретные плоды в виде интересных и применимых на практике проектов, которые нужны нашей области.

Также она напомнила, что в регионе насчитывается более 4 тысяч памятников истории и культуры, и эти дары истории нужно использовать, в том числе, для развития экономики и туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU