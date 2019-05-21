2019-05-21T14:04:28+03:00
Общество

Перед участниками Ганзейской конференции в Пскове выступила замминистра Наталья Бочарова

Более 800 человек собрались на открытии научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем»
Василиса Алексеева
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Фото: unecon.ruФото: unecon.ru
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- Мы заинтересованы, чтобы наши студенты могли обучаться и в России, и за рубежом, привнося свой опыт в нашу страну, – отметила заместитель министра науки и высшего образования России Наталья Бочарова на открытии международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков»

На основе анализа опыта, который «имели наши предшественники несколько столетий назад» при создании Ганзейского экономического союза, необходимо перекинуть мост в будущее, чтобы укреплялись экономические связи, отметила она.

- Мы также готовы делиться знаниями, которые есть в нашем государстве. Новое поколение растет со слоганом «Россия - страна возможностей», и мы делаем все, чтобы молодые люди имели эти возможности, – сказала замминистра.

Она также сообщила, что ей приятно видеть на открытии конференции более 800 человек. Это свидетельствует о значимости этого события и неравнодушии к нему со стороны стран-участниц.

- Нам есть, чем поделиться, и мы открыты для нового опыта, – заверила замминистра.

В завершении Наталья Бочарова от имени министра науки и высшего образования пожелала участникам конференции конструктивного диалога и эффективного взаимодействия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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