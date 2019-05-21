2019-05-21T15:08:11+03:00
Политика

Галина Неваленная проинспектировала детскую игровую площадку на улице Волкова в Пскове

Проверка прошла в рамках проекта «Народный контроль» от партии «Единая Россия»
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Галина Неваленная проинспектировала детскую игровую площадку на улице Волкова в Пскове. Фото Псковского регионального отделения партии "Единая Россия"Галина Неваленная проинспектировала детскую игровую площадку на улице Волкова в Пскове. Фото Псковского регионального отделения партии "Единая Россия"
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Галина Неваленная проинспектировала детскую игровую площадку на улице Волкова в Пскове. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», проверки состояния детских площадок в Пскове начались 21 мая.

Галина Неваленная осмотрела детскую площадку и пообщалась с живущими в доме мамами. В разговоре псковички отметили, что детям здесь комфортно отдыхать . Единственное озвученное пожелание - обустроить спортивную площадку для подростков.

- Я увидела яркую, удобную и соответствующую всем нормам детскую площадку, - заключила Галина Неваленная. - Единственный негатив здесь - полуразрушенное здание неподалеку, которое необходимо демонтировать, а освобожденное место благоустроить.

Кроме того, 21 мая две спортивные площадки оценил руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской думе Денис Иванов – он проверил площадки на Октябрьском проспекте, 44 и улице Инженерной, 76. Результатами проверки остался доволен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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