Галина Неваленная проинспектировала детскую игровую площадку на улице Волкова в Пскове
Галина Неваленная проинспектировала детскую игровую площадку на улице Волкова в Пскове. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», проверки состояния детских площадок в Пскове начались 21 мая.
Галина Неваленная осмотрела детскую площадку и пообщалась с живущими в доме мамами. В разговоре псковички отметили, что детям здесь комфортно отдыхать . Единственное озвученное пожелание - обустроить спортивную площадку для подростков.
- Я увидела яркую, удобную и соответствующую всем нормам детскую площадку, - заключила Галина Неваленная. - Единственный негатив здесь - полуразрушенное здание неподалеку, которое необходимо демонтировать, а освобожденное место благоустроить.
Кроме того, 21 мая две спортивные площадки оценил руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской думе Денис Иванов – он проверил площадки на Октябрьском проспекте, 44 и улице Инженерной, 76. Результатами проверки остался доволен.
ИСТОЧНИК KP.RU