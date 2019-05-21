Заместитель министра науки назвала завершение реконструкции кампуса ПсковГУ «делом чести»
Заместитель министра науки России Наталья Бочарова назвала сдачу кампуса ПсковГУ «делом чести». Как передает корреспондент «Комсомольской Правды — Псков», это заявление Наталья Бочарова сделала на встрече со студентами ПсковГУ в рамках международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», проходящей в Пскове .
- Завершить реконструкцию кампуса ПсковГУ в этом году при любой погоде - дело чести, - подчеркнула Наталья Бочарова. - Конечно нам всем хочется, чтобы студенты жили в комфортных условиях. У псковских студентов в текущем году появится возможность увидеть кампус готовым к приему гостей.
КОНКРЕТНО
В 2016 году Минобрнауки России выкупило за 240 миллионов рублей недостроенную гостиницу «Интурист» в Пскове, чтобы обустроить студгородок для ПсковГУ. В кампусе будут созданы все условия для проживания обучающихся, появятся площадки для учебы, досуга и общения общей площадью 16 тысяч квадратных метров с вместимостью на 1800 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU