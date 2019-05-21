Заместитель министра науки назвала завершение реконструкции кампуса ПсковГУ «делом чести»

СЕГОДНЯ 16:53 2019-05-21T16:53:59+03:00

- Завершить реконструкцию кампуса ПсковГУ в этом году при любой погоде - дело чести, - подчеркнула Наталья Бочарова. Фото из открытых интернет-источников.

По ее словам, подрядчик обязан сдать объект до конца 2019 года

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Заместитель министра науки России Наталья Бочарова назвала сдачу кампуса ПсковГУ «делом чести». Как передает корреспондент «Комсомольской Правды — Псков», это заявление Наталья Бочарова сделала на встрече со студентами ПсковГУ в рамках международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», проходящей в Пскове .

- Завершить реконструкцию кампуса ПсковГУ в этом году при любой погоде - дело чести, - подчеркнула Наталья Бочарова. - Конечно нам всем хочется, чтобы студенты жили в комфортных условиях. У псковских студентов в текущем году появится возможность увидеть кампус готовым к приему гостей.

КОНКРЕТНО

В 2016 году Минобрнауки России выкупило за 240 миллионов рублей недостроенную гостиницу «Интурист» в Пскове, чтобы обустроить студгородок для ПсковГУ. В кампусе будут созданы все условия для проживания обучающихся, появятся площадки для учебы, досуга и общения общей площадью 16 тысяч квадратных метров с вместимостью на 1800 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU