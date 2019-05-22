2019-05-22T09:34:34+03:00
Общество

В Стругах Красных пройдет международный армейский конкурс «Десантный взвод-2019»

Он пройдет в рамках «Армейских международных игр — 2019»
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Стругах Красных пройдет международный армейский конкурс «Десантный взвод-2019»В Стругах Красных пройдет международный армейский конкурс «Десантный взвод-2019»Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В Стругак Красных на полигоне ВДВ пройдет международный армейский конкурс «Десантный взвод-2019». Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, соревнования пройдут в рамках «Армейских международных игр-2019».

В областной администрации прошло заседание оргкомитета, в котором приняли участие как представители региональных властей, так и военные. Подведены итоги прошлогоднего конкурса, а также составлена программа предстоящих соревнований.

Конкурс стартует 28 июля на полигоне Воздушно-десантных войск «Струги Красные» и продлится до 15 августа. В нем поучаствуют команды военных из 20 стран. Российскую Федерацию на «Десантном взводе» представят две команды на боевых машинах БМД-2 и БМД-4 — победители отборочного этапа Воздушно-десантных войск.

КСТАТИ

«Десантный взвод-2018» собрал в Псковском регионе 420 военнослужащих из 10 стран мира. Раньше соревнования проводились в Рязанской области и Краснодарском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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