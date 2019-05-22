Псковский гребец завоевал бронзу в составе сборной России на Чемпионате Европы
Псковский гребец Кирилл Пузыня в составе сборной России завоевал бронзовую медаль Чемпионата Европы по академической гребле среди юниоров младше 19 лет. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, первенство проходило на водохранилище немецкого горда Эссена.
Российской восьмерке удалось завоевать бронзовую награду на дистанции в 2 км. На протяжении всей гонки шла напряженная борьба за второе место восьмеркой из Польши. На финише Кирилл Пузыня и его товарищи по команде проиграли всего сотую долю секунды команде соперников. Суцдейская коллегия определила победителя по фотофинишу. А победителем стала восьмерка принимающей страны, Германии.
Теперь наши гребцы готовятся к Чемпионату мира, который пройдет в Японии в середине августа. Тренирует сборную команду России по академической гребле Станислав Городнов.
ИСТОЧНИК KP.RU