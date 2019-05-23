Псковская делегация возложила цветы  к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-23T12:34:49+03:00

Псковская делегация приняла участие в церемонии возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду города Москвы. Фото: АПО

Под звуки оркестра почетный караул установил у Вечного огня венки с лентами «От жителей Псковской области» и «От жителей города Москва»

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Псковская делегация приняла участие в церемонии возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду города Москвы. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в ней приняли участие Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков и председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

Под звуки оркестра почетный караул установил у Вечного огня венки с лентами, на которых написано: «От жителей Псковской области» и «От жителей города Москва». Затем цветы к основанию монумента принесли участники торжественной церемонии. Затем память погибших в Великой Отечественной войне присутствующие почтили минутой молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU