Инвесторы получили приглашение от Михаила Ведерникова на Ганзейский экономический форум
Глава региона Михаил Ведерников пригласил инвесторов на экономический форум, который пройдет в Пскове в Ганзейские дни в конце июня.
Как передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков», на с презентации инвестиционных возможностей региона, которая проходит 24 мая в рамках Дней Псковской области в Москве, Михаил Ведерников акцентировал внимание на том, что региону нужны инвесторы, и поэтому в нем работает комплекс мер, позволяющий создать комфортные условия для открытия новых предприятий.
Он рассказал, что в Псковской области работает особая экономическая зона промышленно-производственного типа, а областные власти всячески ее поддерживают при реализации инвестпроектов. Как отметил Михаил Ведерников, многое сделано с точки зрения организации логистики, поскольку регион граничит с несколькими государствами.
Глава региона сообщил, что номер его телефона есть у каждого инвестора, и в случае необходимости ему можно звонить напрямую.
ИСТОЧНИК KP.RU