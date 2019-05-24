Инвесторы получили приглашение от Михаила Ведерникова на Ганзейский экономический форум

СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-24T12:39:46+03:00

Мероприятие состоится в июне этого года, регион готов встретить всех желающих, а губернатор раздал свой номер мобильного телефона

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Глава региона Михаил Ведерников пригласил инвесторов на экономический форум, который пройдет в Пскове в Ганзейские дни в конце июня.

Как передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков», на с презентации инвестиционных возможностей региона, которая проходит 24 мая в рамках Дней Псковской области в Москве, Михаил Ведерников акцентировал внимание на том, что региону нужны инвесторы, и поэтому в нем работает комплекс мер, позволяющий создать комфортные условия для открытия новых предприятий.

Он рассказал, что в Псковской области работает особая экономическая зона промышленно-производственного типа, а областные власти всячески ее поддерживают при реализации инвестпроектов. Как отметил Михаил Ведерников, многое сделано с точки зрения организации логистики, поскольку регион граничит с несколькими государствами.

Глава региона сообщил, что номер его телефона есть у каждого инвестора, и в случае необходимости ему можно звонить напрямую.

ИСТОЧНИК KP.RU