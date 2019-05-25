В Пскове неизвестные выкинули десятки ртутьсодержащих ламп у дороги в жилом секторе
По дороге от супермаркета " Лента" в сторону пересечения улиц Гаражный проезд и Рокоссовского прямо у дороги лежат десятки люменисцентных ламп и мешки с каким-то мусором, предположительно строительным.
Об этом "Комсомольской правде-Псков" сообщила читательница. Она прислала в редакцию фото, сопроводив восклицанием "Люди, вы люди или кто???"
Судя про фото, лампы демонтировали и вывезли из какого-то крупного помещения или сначала собирали, а потом выкинули, где попало.
Как известно, люминесцентные лампы представляют химическую опасность. В них содержит ртуть в количестве от 2,3 мг до 1 г. Утилизацией таких ламп занимаются специальные организации.
Фото читателя.
ИСТОЧНИК KP.RU