2019-05-25T14:54:13+03:00
Общество

В Пскове неизвестные выкинули десятки ртутьсодержащих ламп у дороги в жилом секторе

Стихийная свалка из химически опасных ламп и мешков с мусором образована под открытым небом недалеко от "Ленты"
Василиса Алексеева
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Фото читателя.Фото читателя.
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По дороге от супермаркета " Лента" в сторону пересечения улиц Гаражный проезд и Рокоссовского прямо у дороги лежат десятки люменисцентных ламп и мешки с каким-то мусором, предположительно строительным.

Об этом "Комсомольской правде-Псков" сообщила читательница. Она прислала в редакцию фото, сопроводив восклицанием "Люди, вы люди или кто???"

Судя про фото, лампы демонтировали и вывезли из какого-то крупного помещения или сначала собирали, а потом выкинули, где попало.

Как известно, люминесцентные лампы представляют химическую опасность. В них содержит ртуть в количестве от 2,3 мг до 1 г. Утилизацией таких ламп занимаются специальные организации.

Фото читателя.

Фото читателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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