Парламентарий: Псковскую область презентовать в Москве надо регулярно
Дни Псковской области в Москве необходимо проводить регулярно, считает Александр Козловский.
Дни Псковской области в столице надо проводить регулярно, тогда они принесут области и ее пользу, отметил депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский. Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", об этом он заявил в интервью Псковскому агентству информации.
-Москва - это рынок инвестиций, товарный рынок, и каждый может найти там свою нишу, заключить какие-либо договоры, - сказал депутат, который участвовал в презентации инвестиционного и экономического потенциала региона.
-Это хорошая возможность привлечь инвесторов в регион, а предприятиям, которые уже работают в Псковской области, представить свою продукцию, - прокомментировал Александр Козловский это событие.
Дни Псковской области в Москве прошли по соглашению главы региона Михаила Ведерникова и мэра столицы Сергея Собянина.
ИСТОЧНИК KP.RU