2019-05-25T18:21:35+03:00
Общество

Николай Тесля: Интерес к нашей продукции был неподдельным

Председатель Совета Псковского Облпотребсоюза подвел итоги Дней Псковской области в Москве
Василиса Алексеева
Поделиться:
псковская тушенка разлеталась, как горячие пирожки.псковская тушенка разлеталась, как горячие пирожки.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Председатель Совета Псковского Облпотребсоюза считает важным выйти на рынок Москвы. Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", об этом этом он сообщил "АиФ-Псков".

- Все получилось здорово и интерес к нашей продукции был неподдельным, - прокомментировал Дни Псковской области в Москве председатель Псковского облпотребсоюза Николай Тесля и отметил, что особенно приятно было осознавать, что жители столицы открыли для себя, что в Псковской области производятся такие качественные продукты, как Иван-чай, колбасы, молочные продукты, что так хорошо развивается сыроделие. Больше всего москвичам понравились хлебобулочные бездрожжевые изделия, поделился он.

-Это хороший опыт. И если дальше так будем развиваться, то выйдем на московский рынок, а он интересен любому производителю , - заключил Николай Тесля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове по факту свалки с ртутьсодержащими лампами проведут проверку
Парламентарий: Псковскую область презентовать в Москве надо регулярно
Владимир Зубов: Презентация инвестиционных возможностей Псковской области прошла успешно
Московских туроператоров удалось угостить пряниками из Изборска и псковскими сырами
Участница конкурса красоты и таланта "Миссис Псков 2019" на сцене отрезала волосы
В Пскове неизвестные выкинули десятки ртутьсодержащих ламп у дороги в жилом секторе
В Пскове титул "Миссис Псков 2019" получила Кристина Ларченко
Фермеры Псковской области получат торговую площадку в Москве
Псковские творческие коллективы подарили москвичам гала-концерт
В Москве обсудили событийное добровольничество Псковской области
Бизнес заинтересован в развитии производств на территории Псковской области
Московские информационные технологии опробуют в Псковской области
Выпускники школ Псковской области получили поздравление и напутствия от Михаила Ведерникова
Около 70 тысяч деревьев высадили в Псковской области
В Москве оценили развитие промышленности в Псковской области
Инвесторы получили приглашение от Михаила Ведерникова на Ганзейский экономический форум
Неисчерпаемый потенциал Псковской области отметил Сергей Катырин на деловой встрече с делегацией псковского региона
Президент ТПП РФ готов продвигать Псковскую область за рубежом
Как взыскать алименты, расскажут в Пскове судебные приставы
Михаил Ведерников назвал одно из главных событий Дней Псковской области в Москве
Три проекта в сфере культуры из Псковской области профинансируют из федерального бюджета
Михаил Ведерников и Сергей Собянин подписали программу сотрудничества Псковской области и Москвы
Читатели «Комсомолки» выбрали самую красивую «Миссис Псков-2019»
Москвичи оценят псковскую продукцию на тематической выставке-ярмарке производителей региона