Николай Тесля: Интерес к нашей продукции был неподдельным

СЕГОДНЯ 17:26 2019-05-25T18:21:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Совета Псковского Облпотребсоюза считает важным выйти на рынок Москвы. Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", об этом этом он сообщил "АиФ-Псков".

- Все получилось здорово и интерес к нашей продукции был неподдельным, - прокомментировал Дни Псковской области в Москве председатель Псковского облпотребсоюза Николай Тесля и отметил, что особенно приятно было осознавать, что жители столицы открыли для себя, что в Псковской области производятся такие качественные продукты, как Иван-чай, колбасы, молочные продукты, что так хорошо развивается сыроделие. Больше всего москвичам понравились хлебобулочные бездрожжевые изделия, поделился он.

-Это хороший опыт. И если дальше так будем развиваться, то выйдем на московский рынок, а он интересен любому производителю , - заключил Николай Тесля.

ИСТОЧНИК KP.RU