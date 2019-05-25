В Пскове по факту свалки с ртутьсодержащими лампами проведут проверку
В Пскове по факту свалки с ртутьсодержащими лампами правоохранительные органы проведут проверку.
В группе "Контроль.Псков", где "Комсомольская правда-Псков" разместила сообщение о несанкционированной свалке из люминицентных ламп и другого мусора на Завеличье , ответил представитель городской администрации.
- Информация по указанному факту передана городским службам , - сообщила модератор группы "Контроль.Псков" Анна Удовенко. -Сейчас сложно будет выявить лиц, несанкционированным образом избавившихся от опасных ламп, но проверка по факту с привлечением сотрудников УМВД будет проведена.
О свалке недалеко от "Ленты" сообщила читательница нашего издания.
ИСТОЧНИК KP.RU