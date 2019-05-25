2019-05-25T17:49:11+03:00
Общество

В Пскове по факту свалки с ртутьсодержащими лампами проведут проверку

Свалку с люминесцентными лампами и мешками с мусором обнаружили псковичи на Завеличье
Василиса Алексеева
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В Пскове по факту свалки с ртутьсодержащими лампами правоохранительные органы проведут проверку.

В группе "Контроль.Псков", где "Комсомольская правда-Псков" разместила сообщение о несанкционированной свалке из люминицентных ламп и другого мусора на Завеличье , ответил представитель городской администрации.

- Информация по указанному факту передана городским службам , - сообщила модератор группы "Контроль.Псков" Анна Удовенко. -Сейчас сложно будет выявить лиц, несанкционированным образом избавившихся от опасных ламп, но проверка по факту с привлечением сотрудников УМВД будет проведена.

О свалке недалеко от "Ленты" сообщила читательница нашего издания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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