В Пскове по факту свалки с ртутьсодержащими лампами проведут проверку

СЕГОДНЯ 17:46 2019-05-25T17:49:11+03:00

Свалку с люминесцентными лампами и мешками с мусором обнаружили псковичи на Завеличье

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В Пскове по факту свалки с ртутьсодержащими лампами правоохранительные органы проведут проверку.

В группе "Контроль.Псков", где "Комсомольская правда-Псков" разместила сообщение о несанкционированной свалке из люминицентных ламп и другого мусора на Завеличье , ответил представитель городской администрации.

- Информация по указанному факту передана городским службам , - сообщила модератор группы "Контроль.Псков" Анна Удовенко. -Сейчас сложно будет выявить лиц, несанкционированным образом избавившихся от опасных ламп, но проверка по факту с привлечением сотрудников УМВД будет проведена.

О свалке недалеко от "Ленты" сообщила читательница нашего издания.

ИСТОЧНИК KP.RU