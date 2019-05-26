2019-05-26T10:26:01+03:00
Общество

У Приказной палаты в Пскове соберутся псковичи на "Исторический пикник"

Интерактивную программу проведет Псковский музей-заповедник
Алёна Комарова
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Узнай свой город лучше.Узнай свой город лучше.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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«Исторический пикник» пройдет сегодня, 26 мая, в 11.30

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в Псковском государственном объединенном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, «Исторический пикник» -это программа для родителей с детьми из цикла «Музейное воскресенье». Это занятие-путешествие в историю родного города, которое позволит взглянуть на Псков по-новому.

- Дети в взрослые любят узнавать новые истории, открывать для себя красоты окружающего мира. Мы предлагаем путешествие в наш родной город-город удивительных историй, - отметили в музее-заповеднике и напомнили, чтобы псковичи не забыли взять с собой бутерброды.

Путешествие начнется у Приказной палаты про адресу Кремль, 4.

Обязательна предварительная запись по тел. 8-906-223-92-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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