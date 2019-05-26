2019-05-26T14:22:24+03:00
Общество

Хрустальный пистолет за меткую стрельбу второй раз получил Михаил Ведерников

Приз в соревнованиях по стрельбе из боевого ручного оружия глава региона завоевал второй раз
Василиса Алексеева
Поделиться:
Фото: pskovinform.ruФото: pskovinform.ru
Изменить размер текста:

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во второй раз завоевал хрустальный пистолет на соревнованиях по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", об этом сообщило ПАИ со ссылкой на пресс-службу администрации области. Соревнования были посвящёны Дню пограничника, который отмечается 28 мая.

Соревнования прошли в рамках ежегодного Первенства среди руководителей силовых структур Псковской области.

Ранее Михаил Ведерников завоевал хрустальный пистолет в мае 2018 года.

В 2016 году хрустальный пистолет получил руководитель УМВД России по Псковской области Юрий Инстарнкин, который сейчас переведен в Москву.

В 2017 году хрупкий приз получил председатель Псковского областного собрания Александр Котов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У Приказной палаты в Пскове соберутся псковичи на "Исторический пикник"
С восьми часов утра можно проголосовать на выборах в семи районах Псковской области
Движение автотранспорта ограничат в центре Пскова с 10 утра
В Пскове по факту свалки с ртутьсодержащими лампами проведут проверку
Николай Тесля: Интерес к нашей продукции был неподдельным
Парламентарий: Псковскую область презентовать в Москве надо регулярно
Владимир Зубов: Презентация инвестиционных возможностей Псковской области прошла успешно
Московских туроператоров удалось угостить пряниками из Изборска и псковскими сырами
Участница конкурса красоты и таланта "Миссис Псков 2019" на сцене отрезала волосы
В Пскове неизвестные выкинули десятки ртутьсодержащих ламп у дороги в жилом секторе
В Пскове титул "Миссис Псков 2019" получила Кристина Ларченко
Фермеры Псковской области получат торговую площадку в Москве
Псковские творческие коллективы подарили москвичам гала-концерт
В Москве обсудили событийное добровольничество Псковской области
Бизнес заинтересован в развитии производств на территории Псковской области
Московские информационные технологии опробуют в Псковской области
Выпускники школ Псковской области получили поздравление и напутствия от Михаила Ведерникова
Около 70 тысяч деревьев высадили в Псковской области
В Москве оценили развитие промышленности в Псковской области
Инвесторы получили приглашение от Михаила Ведерникова на Ганзейский экономический форум
Неисчерпаемый потенциал Псковской области отметил Сергей Катырин на деловой встрече с делегацией псковского региона
Президент ТПП РФ готов продвигать Псковскую область за рубежом
Как взыскать алименты, расскажут в Пскове судебные приставы
Михаил Ведерников назвал одно из главных событий Дней Псковской области в Москве
Три проекта в сфере культуры из Псковской области профинансируют из федерального бюджета
Михаил Ведерников и Сергей Собянин подписали программу сотрудничества Псковской области и Москвы
Читатели «Комсомолки» выбрали самую красивую «Миссис Псков-2019»
Москвичи оценят псковскую продукцию на тематической выставке-ярмарке производителей региона