Хрустальный пистолет за меткую стрельбу второй раз получил Михаил Ведерников
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во второй раз завоевал хрустальный пистолет на соревнованиях по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.
Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", об этом сообщило ПАИ со ссылкой на пресс-службу администрации области. Соревнования были посвящёны Дню пограничника, который отмечается 28 мая.
Соревнования прошли в рамках ежегодного Первенства среди руководителей силовых структур Псковской области.
Ранее Михаил Ведерников завоевал хрустальный пистолет в мае 2018 года.
В 2016 году хрустальный пистолет получил руководитель УМВД России по Псковской области Юрий Инстарнкин, который сейчас переведен в Москву.
В 2017 году хрупкий приз получил председатель Псковского областного собрания Александр Котов.
ИСТОЧНИК KP.RU