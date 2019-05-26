Хрустальный пистолет за меткую стрельбу второй раз получил Михаил Ведерников

СЕГОДНЯ 13:03 2019-05-26T14:22:24+03:00

Приз в соревнованиях по стрельбе из боевого ручного оружия глава региона завоевал второй раз

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во второй раз завоевал хрустальный пистолет на соревнованиях по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", об этом сообщило ПАИ со ссылкой на пресс-службу администрации области. Соревнования были посвящёны Дню пограничника, который отмечается 28 мая.

Соревнования прошли в рамках ежегодного Первенства среди руководителей силовых структур Псковской области.

Ранее Михаил Ведерников завоевал хрустальный пистолет в мае 2018 года.

В 2016 году хрустальный пистолет получил руководитель УМВД России по Псковской области Юрий Инстарнкин, который сейчас переведен в Москву.

В 2017 году хрупкий приз получил председатель Псковского областного собрания Александр Котов.

ИСТОЧНИК KP.RU