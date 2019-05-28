2019-05-28T10:12:13+03:00
Происшествия

В Дедовичском районе мужчину осудили за удар сожительницы стулом по голове

Полгода ему придется трудиться на исправительных работах
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Дедовичском районе мужчину осудил за удар сожительницы стулом по головеВ Дедовичском районе мужчину осудил за удар сожительницы стулом по головеФото: Иван ВИСЛОВ
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В Дедовичском районе суд вынес приговор местному жителю за удар свое сожительницы стулом по голове. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, происшествие случилось во время празднования Международного женского дня 8-го марта 2019 года.

Конфликт произошел во время застолья. Осужденный, изрядно выпивший, начал высказывать свое недовольство в адрес потерпевшей. Та, в свою очередь, в карман за ответом не полезла и также высказала в адрес мужчины оскорбительные слова. Это привело его в ярость. Он схватил стул и нанес около двух ударов женщине по голове и по туловищу. В результате женщина получила рану затылочной области, кровоподтек и ушиб левой кисти, ушиб левого коленного сустава, что расценивается как легкий вред здоровью.

За содеянное мужчина ближайшие полгода будет трудиться на исправительных работах с удержание платы труда в размере 5% в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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