Псковские курсанты Академии ФСИН привезли бронзовые медали с Чемпионата СЗФО по дзюдо
Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России завоевали бронзовые медали на чемпионате Северо-Западного федерального округа по дзюдо. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, соревнования прошли в городе Тосно Ленинградской области
В Чемпионате приняли участие около сотни спортсменов.
Псковский курсант Дарья Кузьмина завоевала третье место в весовой категории до 70 килограммов. Среди мужчин «бронзу» в весовой категории до 66 килограммов завоевал псковский курсант Шамиль Шахбанов. Ахмед Нурмагомедов занял третье место в весовой категории до 90 кг.
Кроме того, курсанты Шамиль Шахбанов и Ахмед Нурмагомедов подтвердили разряд кандидата в мастера спорта России по дзюдо, выполнив контрольный норматив.
Подготовкой дзюдоистов занимаются преподаватели Псковского филиала Академии ФСИН Антон Эрастов и Кирилл Романов.
ИСТОЧНИК KP.RU