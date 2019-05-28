СЕГОДНЯ 11:32 2019-05-28T11:32:05+03:00

Псковские курсанты Академии ФСИН привезли бронзовые медали с Чемпионата СЗФО по дзюдо

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Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России завоевали бронзовые медали на чемпионате Северо-Западного федерального округа по дзюдо. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, соревнования прошли в городе Тосно Ленинградской области

В Чемпионате приняли участие около сотни спортсменов.

Псковский курсант Дарья Кузьмина завоевала третье место в весовой категории до 70 килограммов. Среди мужчин «бронзу» в весовой категории до 66 килограммов завоевал псковский курсант Шамиль Шахбанов. Ахмед Нурмагомедов занял третье место в весовой категории до 90 кг.

Кроме того, курсанты Шамиль Шахбанов и Ахмед Нурмагомедов подтвердили разряд кандидата в мастера спорта России по дзюдо, выполнив контрольный норматив.

Подготовкой дзюдоистов занимаются преподаватели Псковского филиала Академии ФСИН Антон Эрастов и Кирилл Романов.

ИСТОЧНИК KP.RU