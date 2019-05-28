СЕГОДНЯ 14:09 2019-05-28T14:09:00+03:00

В Пскове состоятся кинопробы актеров для съемок в фильме «Учености плоды» Фото: Мария БЕРК

Процесс съемки стартует в середине июня текущего года

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В Пскове пройдут кинопробы актеров для съемках в фильме «Учености плоды». Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе молодежного центра Пскова, в кастинге могут принять участие молодые люди со светлыми волосами в возрасте от 20 до 35 лет.

Предварительная запись для участия в кастинге не требуется. Отбор актеров пройдет по адресу: улица Максима Горького, дом 15.

Ранее, с 17 по 19 мая в Пскове уже проходил кастинг актеров массовки.

КОНКРЕТНО

Съемки картины «Учености плоды» начнутся в Пушкинских Горах в середине июня. Основным местом для съемок планируется сделать Пушкинские Горы и Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Одну из главных ролей играет Сергей Безруков.

В Псковской области съемочной группе окажут финансовую помощь - компенсируют часть издержек, помогут с размещением артистов и их питанием.

ИСТОЧНИК KP.RU