В Пскове состоятся кинопробы актеров для съемок в фильме «Учености плоды»
В Пскове пройдут кинопробы актеров для съемках в фильме «Учености плоды». Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе молодежного центра Пскова, в кастинге могут принять участие молодые люди со светлыми волосами в возрасте от 20 до 35 лет.
Предварительная запись для участия в кастинге не требуется. Отбор актеров пройдет по адресу: улица Максима Горького, дом 15.
Ранее, с 17 по 19 мая в Пскове уже проходил кастинг актеров массовки.
КОНКРЕТНО
Съемки картины «Учености плоды» начнутся в Пушкинских Горах в середине июня. Основным местом для съемок планируется сделать Пушкинские Горы и Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Одну из главных ролей играет Сергей Безруков.
В Псковской области съемочной группе окажут финансовую помощь - компенсируют часть издержек, помогут с размещением артистов и их питанием.
ИСТОЧНИК KP.RU