СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-29T10:01:17+03:00

В Пскове за незаконное присвоение более 250 тысяч рублей осудили бухгалтера Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Псковский городской суд вынес приговор 41-летней женщине, которая во время своей работы на одну из фирм города незаконно присвоила денежные средства. Как рассказали «Комсомольской Правде — Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, общая сумма присвоенных средств составила 275220 рублей 97 копеек.

Женщина похищала средства в период с января по февраль 2018 года. Все деньги, которые она похитила, должны были пойти в счет заработной платы сотрудников учреждения, в котором работала осужденная. Однако некоторые из работников положенных им средств не досчитались, поэтому и были вынуждены обратиться в суд с исковым заявлением. В результате проверок худшие опасения подтвердились — женщина действительно похищала деньги и тратила их на свои личные нужды.

Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно, а также возмещение похищенных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU