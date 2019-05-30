2019-05-30T12:51:49+03:00
Общество

Из 8,5 тысяч сельских населенных пунктов Псковской области вывоз ТКО организован в тысяче деревень

Доклад о ходе экологической реформы был зачитан на 33-й сессии Псковского областного Собрания депутатов
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Доклад о ходе экологической реформы был зачитан на 33-й сессии Псковского областного Собрания депутатов. Фото: АПОДоклад о ходе экологической реформы был зачитан на 33-й сессии Псковского областного Собрания депутатов. Фото: АПО
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Из 8,5 тысяч сельских населенных пунктов Псковской области вывоз и сбор ТКО организован в тысяче деревень.Как предает корреспондент "Комсомольской Правды-Псков" об этом на 33-й сессии Псковского областного Собрания сообщил председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

Он пояснил, что во многих населенных пунктах нет постоянно проживающего населения, а до деревень, в которых проживают 1-2 жителя, тяжело добраться работникам коммунальных служб. Глава Комитета также сказал, что его ведомство достаточно активно взаимодействием в процессе организации вывоза ТКО с главами муниципалитетов.

Председатель областного комитета по ЖКХ проинформировал, что на федеральном уровне прорабатывается вариант, чтобы жители населенных пунктов численностью до 20-30 человек не участвовали в экологической реформе. В пример привели другие регионы, где регоператоры жалуются на то, что должны проехать 50 километров по тундре, чтобы «забрать маленький кулёк мусора».

ИСТОЧНИК KP.RU

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