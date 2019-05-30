Псковский губернатор: Нам удалось снизить госдолг

СЕГОДНЯ 14:35 2019-05-30T14:35:45+03:00

При этом все социальные обязательства региона выполнены в полном объеме

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Государственный долг Псковской области удалось снизить. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая на сессии Псковского областного Собрания с отчетом о работе администрации региона за 2018 год.

- На 1 января 2018 года он составил 16,4 миллиардов рублей, а это 101,7% к доходам областного бюджета, на 01 января 2019 года – 16,3 миллиардов рублей, то есть 92,0%, - сказал Михаил Ведерников.

Он добавил, что в регионе остается немало сложных вопросов, например, финансирование лекарств, ремонт учреждений бюджетной сферы, строительство и реконструкция региональных и муниципальных дорог. И все это ложится на бюджет. Но региону удается решать вопросы, все социальные обязательства выполнены в полном объеме.

- Мы договорились с Антоном Германовичем Силуановым, что детально обсудим вопрос госдолга и поищем дополнительные меры поддержки региона и выработки путей выхода из сложившейся ситуации, встреча с министром назначена на 5 июня - добавил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU