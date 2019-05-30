2019-05-30T14:35:45+03:00
Политика

Псковский губернатор: Нам удалось снизить госдолг

При этом все социальные обязательства региона выполнены в полном объеме
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Псковский губернатор: Нам удалось снизить госдолгПсковский губернатор: Нам удалось снизить госдолгФото: Сергей ГЕРАСИМОВ
Изменить размер текста:

Государственный долг Псковской области удалось снизить. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, выступая на сессии Псковского областного Собрания с отчетом о работе администрации региона за 2018 год.

- На 1 января 2018 года он составил 16,4 миллиардов рублей, а это 101,7% к доходам областного бюджета, на 01 января 2019 года – 16,3 миллиардов рублей, то есть 92,0%, - сказал Михаил Ведерников.

Он добавил, что в регионе остается немало сложных вопросов, например, финансирование лекарств, ремонт учреждений бюджетной сферы, строительство и реконструкция региональных и муниципальных дорог. И все это ложится на бюджет. Но региону удается решать вопросы, все социальные обязательства выполнены в полном объеме.

- Мы договорились с Антоном Германовичем Силуановым, что детально обсудим вопрос госдолга и поищем дополнительные меры поддержки региона и выработки путей выхода из сложившейся ситуации, встреча с министром назначена на 5 июня - добавил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прогноз экспертов: продолжительность жизни псковичей перешагнет за 70 лет
Полмиллиона рублей получит Псковская область по нацпроекту «Здравоохранение»
Подарки и 5 тысяч рублей получат все новорожденные в Псковской области
На месте Дедовичской ГРЭС появится аналог особой экономической зоны «Моглино»
Премии от 15 тысяч рублей будут получать школьники Псковской области за успехи в физике
Михаил Ведерников: «Титан-полимер» может оказать существенное воздействие на экономику Псковской области
Псковский губернатор: Региону нужны инвесторы
Губернатор Псковской области будет поощрять муниципалитеты за активность
Михаил Ведерников: Псковская область и Краснодарский край разделят затраты на авиарейс «Псков — Сочи»
Из 8,5 тысяч сельских населенных пунктов Псковской области вывоз ТКО организован в тысяче деревень
В Пскове за хранение и сбыт гашиша осудили местного жителя
В Пскове специально для гостей авиапарада организуют отдельную автобусную остановку
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников расскажет о проделанной работе
В Острове прошла комплексная приемка ремонта городских дорог
В Пскове жителей многоэтажки на улице Чехова эвакуировали из-за возгорания электросчетчика
Почти полтора миллиона рублей выделят на борьбу с борщевиком в Пскове
Для Псковского перинатального центра обустроят вертолетную площадку
В Острове-3 приступили к проектированию новой газовой котельной
На стройплощадке Северного обхода полным ходом идет обустройство развязки Псков-Гдов
Билеты на «Ласточку» из Пскова до Петрозаводска и Великого Новгорода ожидает подорожание
В Пскове за незаконное присвоение более 250 тысяч рублей осудили бухгалтера
Доктор медицинских наук Галина Артюнина развеяла мифы об опасности постройки завода «Титан-Полимер»
Ситуация с заводами ГК"Титан" благополучная - активист Сергей Елизаров
Эксперты-химики не видят проблем в постройке завода «Титан-Полимер» рядом с Псковом
В Пустошкинском районе отремонтируют участок трассы М-9
"Комсомолка" выпустит сувенир с фото участников "Маленького чемпиона" на обложке газеты