Псковский губернатор: Региону нужны инвесторы

СЕГОДНЯ 14:40 2019-05-30T14:40:52+03:00

Губернатор Псковской области 30 мая выступил с отчетом о деятельности администрации региона перед депутатами Псковского областного Собрания депутатов.

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В Псковской области наблюдается рост промышленного производства, по итогам 2018 года он составил 1,4%, сообщил губернатор Михаил Ведерников. Реализовано 6 проектов с объёмом инвестиций 460,8 млн рублей, создано 116 новых рабочих мест, инициировано подписание 5 соглашений о намерениях и 6 инвестиционных соглашений. «Общий планируемый объем инвестиций по данным соглашениям составляет более 15,9 млрд рублей», - цитирует главу региона корреспондент Псковского агентства информации.

По словам губернатора, за год принято на сопровождение 17 новых проектов стоимостью 5,2 млрд рублей.

- Все результаты экономики однозначно указывают на то, что нам нужды большие якорные инвесторы, - заявил глава региона.

Губернатор Псковской области 30 мая выступил с ежегодным отчетом о деятельности администрации региона перед депутатами Псковского областного Собрания депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU