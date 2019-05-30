Премии от 15 тысяч рублей будут получать школьники Псковской области за успехи в физике

СЕГОДНЯ 15:23 2019-05-30T15:25:32+03:00

Премии до 50 тысяч рублей за высокие результаты в изучении физики будут получать ученые

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В Псковской области появится специальная премия в сфере образования и науки имени Исаака Кикоина. Ее ввели в сотрудничестве с Курчатовским институтом.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая, где он выступает с отчетом о работе областной администрации за 2018 год .

Премию будут ежегодно вручать старшеклассникам- ученикам с 7 по 11 классы за высокие результаты в изучении физики и учёным Псковской области. Сумма премии определена от 15 тысяч рублей для учеников и до 50 тысяч – для учёных.

Также , как сообщил глава региона, на паритетных условиях администрация региона и Российский фонд фундаментальных исследований будут выделять от 2 до 10 млн рублей в год авторам лучших коллективных или индивидуальных исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU