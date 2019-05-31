2019-05-31T10:59:39+03:00
Общество

В Псковской области 20 загородных детских лагерей откроют свои двери предстоящим летом

Первая летняя смена открылась в лагере «Стремительный» 27 мая
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Пскуовской области 20 загородных детских оздоровительных лагерей откроют свои двери предстоящим летомВ Пскуовской области 20 загородных детских оздоровительных лагерей откроют свои двери предстоящим летомФото: Олег УКЛАДОВ
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20 загородных детских оздоровительных лагерей Псковской области откроют свои двери летом 2019 года. Как рассказала "Комсомольской Правде - Псков" директор областного Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова, с 27 мая открылась первая смена в лагере «Стремительный» Печорского района

Также она уточнила, что путевки оформляются по заявкам, которые подавались с 1 февраля. По ее словам, все еще есть доступные свободные места для детей во вторые и третьи смены.

Кроме того, Татьяна Богданова отметила, что для лагерей разработаны новые программы воспитательной и развлекательной работы с детьми, в учреждениях соблюдены все необходимые нормы безопасности. Проверки прошли все лагеря, которые открываются до 5 июня, в остальных они близятся к завершению.

Всего в этом году в регионе будут функционировать 175 летних лагерей, в том числе с дневным пребыванием детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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