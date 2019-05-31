2019-05-31T13:35:00+03:00
Общество

Оксана Микитяк: Подавать на алименты надо даже тогда, когда кажется, что это безнадежное дело

Ограничение выезда заставило отца-алиментщика сразу выплатить 200 тысяч рублей
Василиса Алексеева
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Некоторые отцы выплачивают алименты сразу, как только узнают о судебном приказе.Некоторые отцы выплачивают алименты сразу, как только узнают о судебном приказе.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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-Я не разделяю подход мама, которые не хотят подавать на алименты на отцов своих детей из-за того, что у них сейчас нет работы и средств, чтобы платить алименты, - отметила заместитель главного судебного пристава Псковской области Оксана Микитяк в пресс-центре «Комсомольской правды-Псков» в ходе круглого стола, посвященного Дню защиты детей.

Если есть обязанность у отца платить, он должен платить, считает судебный пристав.

- Можно же получить судебный приказ- решение суда о взыскании алиментов, но не предъявлять его в нашу службы. Такие случаи есть, когда после решения суда, находятся деньги и папы начинают платить, договариваясь с мамой , что она не понесет в службу судебных приставов судебный приказ. При этом она всегда, в любой момент до достижения 18-летнего возраста ребенка, может нам предъявить этот судебный приказ, - пояснила Оксана Микитяк и рекомендовала получать решения суда, «даже если кажется, что это безнадежно».

В подтверждение своей мысли, она привела примеры, когда только ограничение выезда заставило отца-алиментщика сразу выплатить 200 тысяч рублей.

- В Великих Луках мы только предупредили гражданина, что ограничим его право управления автомобилем, он тут же выплатил 600 тысяч рублей, - поделилась заместитель главного судебного пристава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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