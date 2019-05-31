2019-05-31T16:43:55+03:00
Политика

Елена Бибикова: От нас всех требуется самоотдача и напряжённый труд

Так сенатор прокомментировала отчёт Михаила Ведерникова, который он озвучил на сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 мая.
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Сенатор Елена Бибикова заявила, что текущая ситуация требует от самоотдачи и напряженного труда на достижение высокого результата. Фото: Невские НовостиСенатор Елена Бибикова заявила, что текущая ситуация требует от самоотдачи и напряженного труда на достижение высокого результата. Фото: Невские Новости
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Сенатор Елена Бибикова заявила, что высокая планка, заданная губернатором, требует самоотдачи и напряженного труда на достижение высокого результата. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в Псковском агенстве информации, такой комментарий она оставила об отчёте Михаила Ведерникова, который он озвучил на сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 мая.

- Одна из главенствующих задач, прозвучавших в выступлении губернатора, - делать всё необходимое для привлечения максимально возможного объема финансовых средств в регион. С этой целью будет введена система поощрений для инициативных муниципалитетов, - рассказала Елена Бибикова.

Она также подчеркнула, что стремление мобилизовать все силы общества в работе на пользу региона и его жителей — важнейший принцип работы губернатора региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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