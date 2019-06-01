На прогулку с собаками приглашает жителей Пскова зоозащитная организация "Шанс"

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-01T10:26:51+03:00

1 июня выгулять собак можно с 12.00 до 15.00

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1 июня зоозащитная организация «Шанс» приглашает псковичей на прогулку с собаками, рассказали "Комсомольской правде-Псков" волонтёры организации.

В "Шансе" отмечают, что уже несколько выходных, погулять с собаками приходит значительно меньше волонтеров.

- Собаки, которых нельзя выпускать из вольеров бегать по территории, сидят неделями взаперти. Просим и молим, приходите, погуляйте с собаками! Им это жизненно необходимо! - призвали в зоозащитной организации.

Выгулять собак можно с 12:00 до 15:00, прогулка должна длиться не менее часа. Дети до 16 лет могут приходить в «Шанс» только вместе со взрослыми. Одежда должна быть рабочая, а обувь удобная. Опыт общения с собаками приветствуется.

ИСТОЧНИК KP.RU