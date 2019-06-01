Иван Штылин: Проект «Спорт - норма жизни» реализуют в Псковской области

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-01T12:41:40+03:00

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В Псковской области реализуют федеральный проект «Спорт - норма жизни». Как рассказали "Комсомольской Правде- Псков" в Псковском агентстве информации, об этом сообщил председатель областного комитета по спорту Иван Штылин.

Наилучшим результатом проекта, по его словам, должно стать увеличение количества жителей Псковской области, занимающихся физкультурой и ведущих здоровый и активный образ жизни.

Иван Штылин рассказал, что ежегодно в Псковской области создаются условия для занятий физической культурой и спортом, растёт интерес населения к комплексу ГТО, который стал основным направлением физкультурной работы. В этом году в десяти районах появятся современные площадки для подготовки к сдаче норм ГТО, оборудованные тренажерами и гимнастическими снарядами, каждый район построит площадки для занятий уличной гимнастикой. В Новоржеве, Плюссе и Великих Луках в скором времени будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа.

ИСТОЧНИК KP.RU