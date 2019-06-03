2019-06-03T09:35:27+03:00
Происшествия

В Великих Луках местного жителя осудили за продажу наркотиков через Интернет

Ближайшие 12 лет он проведет в колонии строгого режима
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Великих Луках местного жителя осудили за продажу наркотиков через ИнтернетВ Великих Луках местного жителя осудили за продажу наркотиков через ИнтернетФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Великих Луках вынесли приговори 26-летнему местному жителю, который продавал наркотики через Интернет. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе прокуратуры Псковской области, осужденный был участником организованного преступного сообщества, члены которого продавали синтетические наркотики на территории региона через Интернет-магазин и каналы в мессенджере «Telegram.

Следователи установили, что мужчина работал в составе данного преступного сообщества курьером. Он получал от своего руководства оптовые партии наркотиков, которые им расфасовывались и помещались в тайники – «закладки» для их последующей продажи.

По совокупности преступлений мужчину осудили на 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда пока еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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