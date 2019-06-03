2019-06-03T14:30:29+03:00
Общество

Для гостей основного Дня Пушкинской поэзии в Пушкинских горах выделят бесплатный автобус

Автобусы будут курсировать в главный день праздника - 8 июня.
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Для гостей основного Дня Пушкинской поэзии в Пушкинских горах выделят бесплатный автобусДля гостей основного Дня Пушкинской поэзии в Пушкинских горах выделят бесплатный автобусФото: Анна ПУУМАНН
Изменить размер текста:

Для гостей основного Дня Пушкинской поэзии в Пушкинских горах выделят бесплатный автобус Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, автобусы будут курсировать в главный день праздника - 8 июня.

С 8:00 до 9:00 из Пскова от главного здания ПсковГУ выедут 8 автобусов, из Великих Лук от драмтеатра в 8:30 и 9:00 - еще два автобуса.

Обратно пассажиры смогут возвратиться вечером того же дня: из Пушкинских Гор сразу после завершения основной праздничной программы, и после окончания самых поздних вечерних мероприятий на сцене на воде из Бугрово.

КОНКРЕТНО

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 5 по 12 июня. В недельной программе - поэтические вечера, спектакли, выставки и концерты, а также литературные чтения и круглые столы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«От фольклора до джаза»: В каких жанрах выступят артисты в Ганзейские дни в Пскове
Псковский офицер Вадим Ватолин стал лучшим командиром на соревнованиях «Электронный рубеж — 2019»
В Великих Луках местного жителя осудили за продажу наркотиков через Интернет
Интерактивную игру «Ганзейское путешествие» представят в Изборске
В Печорах откроется органная академия и состоится гала-концерт ее выпускников
Детский городской лагерь откроется при Троицком соборе в Пскове
Невельская футбольная команда поедет на финал Чемпионата России по дворовому футболу
В Пскове завершился воздушный парад в честь 75-летия 334-го Берлинского авиаполка
В Пскове семь семей получили сертификаты и подарки в честь рождения детей
Губернатор Псковской области победил в дуэльном этапе практических стрельб на чемпионате региона
Эксперт: Талантливую молодежь активно поддерживают в Псковской области
Губернатор Псковской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
Эксперт: Псковская область входит в десятку лучших субъектов страны по работе с усыновителями
Иван Штылин: Проект «Спорт - норма жизни» реализуют в Псковской области
В Пскове задушившего свою жену таксиста осудили на 9 лет колонии строгого режима
На прогулку с собаками приглашает жителей Пскова зоозащитная организация "Шанс"