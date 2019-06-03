СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-03T14:30:29+03:00

Автобусы будут курсировать в главный день праздника - 8 июня.

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Для гостей основного Дня Пушкинской поэзии в Пушкинских горах выделят бесплатный автобус Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, автобусы будут курсировать в главный день праздника - 8 июня.

С 8:00 до 9:00 из Пскова от главного здания ПсковГУ выедут 8 автобусов, из Великих Лук от драмтеатра в 8:30 и 9:00 - еще два автобуса.

Обратно пассажиры смогут возвратиться вечером того же дня: из Пушкинских Гор сразу после завершения основной праздничной программы, и после окончания самых поздних вечерних мероприятий на сцене на воде из Бугрово.

КОНКРЕТНО

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 5 по 12 июня. В недельной программе - поэтические вечера, спектакли, выставки и концерты, а также литературные чтения и круглые столы.

ИСТОЧНИК KP.RU