2019-06-04T11:48:31+03:00
Происшествия

В Пскове за хищение 2 миллионов рублей у управляющей компании осудят бухгалтера

Ей грозит ответственность по двум статьям - неправомерный оборот средств и мошенничество
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Пскове за хищение 2 миллионов рублей у управляющей компании осудят бухгалтераВ Пскове за хищение 2 миллионов рублей у управляющей компании осудят бухгалтераФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Пскове перед судом предстанет бухгалтер, которая похитила в управляющей компании по своему месту работы более 2 миллионов рублей. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщине грозит ответственность сразу по двум уголовным статьям - это мошенничество в особо крупном размере и незаконный оборот средств платежей.

46-летняя псковичка работала бухгалтером в одной из управляющих компаний областного центра. На протяжении последних трех лет она переводила деньги от жильцов домов за услуги ЖКХ физическим и юридическим лицам, которые не имели никакого отношения к управляющей организации.

Уголовное дело уже возбуждено и вскоре будет передано на рассмотрение в суд. Также для возмещения причиненного ущерба уже арестовано все личное имущество обвиняемой на сумму около 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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