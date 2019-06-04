В Пскове в зале Музея флота откроют бюст Петра Великого

СЕГОДНЯ 15:36 2019-06-04T15:36:52+03:00

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Бюст Петра Великого работы псковского скульптора Сергея Астафьева откроют в Пскове. Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков", церемония открытия пройдет 9 июня в 11:00 на улице Ленина, в доме номер 3, в зале Музея флота. Также в этот день состоится тематическая интерактивная выставка экспонатов музея «Морским судам быть...». На 11:20 запланирована авторская экскурсия «Морское наследие Псковского края».

Авторы инициативы сообщили, что высота бюста с подставкой составляет два метра. Он уже установлен, но посетители пока не могут его рассмотреть - бюст предусмотрительно скрыт плотной тканью. После церемонии открытия он останется в экспозиции музея.

В 12:00 от Музея флота стартует двухчасовая открытая экскурсия. Гостям расскажут о визитах государя в Псков.. Во время пешей прогулки участники побывают в тех местах, которые любил посещать император.

ИСТОЧНИК KP.RU